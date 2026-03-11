  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi

Quartier résidentiel À vendre – penthouse d'exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,27M
;
6
ID: 34454
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shabazi, 31

À propos du complexe

Penthouse exceptionnel et rare de 176m² de terrasse avec rooftop de 32m² rue Shabazi en plein coeur de Neve Tzedek ! Niveau inférieur : 3 chambres confortables dont une suite parentale avec balcon privatif de 5 m², 2 salles de bain modernes et un petit salon intime. Niveau supérieur : un superbe rooftop de 32 m², idéal pour des moments de détente ou de réception, avec une vue dégagée sur Tel-Aviv. L’appartement bénéficie en outre de 2 places de parking privées, un atout exceptionnel dans ce secteur historique. Un bien unique qui conjugue luxe moderne et charme intemporel, parfait pour une résidence de prestige ou un investissement patrimonial au cœur de Neve Tzedek.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux
Raanana, Israël
depuis
$2,727
Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel A vendre appartement lumineux avec terrasse souccah à arnona - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Nouveau programme en cours de construction a "ashdod park"
Ashdod, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel À vendre – bien d’exception, unique sur le marché
Tel-Aviv, Israël
depuis
$15,68M
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception 176m² | tel-aviv – rue shabazi
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,27M
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Quartier résidentiel Produit rare, appartement 5 pièces a ashdod proche mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
Appartement 5 pièces transformé en 4 a vendre a Ashdod dans le nouveau quartier "MAR". 4 mètres de hauteur sous plafond, climatisation parking, terrasse de 30 m2 vue mer. Etage élevé dans une résidence avec 3 ascenseurs dont un de Shabbat a proximité de la mer, d'écoles, bus,,,
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, a ne pas manquer !, agréable, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,07M
Dans le fameux projet Park Tlv. appartement de 4 pièces dans un immeuble neuf, 100 m2 avec terrasse 3 chambres à coucher + grand séjour 2 salles de bains 17 eme étage avec 2 salles de bains, VUE SUBLIME 3 ascenseurs parking A NE PAS MANQUER, Excellent investissement
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Quartier résidentiel Projet neuf d’exception – harav kook, tel-aviv . permis obtenu livraison 3.5 ans
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,39M
LANCEMENT EN PRESALE – Permis de construire obtenu HaRav Kook – Tel-Aviv Projet boutique haut de gamme situé à 1 minute à pied de la mer, au cœur du très recherché Kerem HaTeimanim. Permis accordé, démolition imminente, livraison estimée dans 3,5 ans. Immeuble neuf de 6,5 étages (RDC, 5 é…
