  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové

Quartier résidentiel Au centre, bonne occasion, rénové

Netanya, Israël
depuis
$613,206
;
5
ID: 34178
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

À propos du complexe

Petit appartement de 3 pieces situe au 6 eme etage tres lumineux. Renove il y a 2 ans. a 1/4 h a pieds de la mer parquet. ascenseur. miklat dans l immeuble. beaucoup de charme.

Netanya, Israël
