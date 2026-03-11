  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement

Quartier résidentiel Bon emplacement

Ascalon, Israël
$463,980
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Zin

À propos du complexe

Nous proposons actuellement un programme exceptionnel à Ramot Yoram – Netivot, un quartier en pleine expansion qui allie qualité de vie, nature et confort moderne. Ce que propose le projet : • Appartements 3 à 5 pièces, penthouses et rez-de-jardin • Prix attractifs : à partir de 1,320,000 ₪ • Finitions haut de gamme : carrelage 80x80, cuisine équipée, volets électriques, clim centrale, etc. • Cadre de vie idéal : parcs, écoles, synagogues, commerces, accès direct à la gare C'est un projet parfait pour vivre ou investir dans un quartier prometteur.

Ascalon, Israël
