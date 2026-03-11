Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À la frontière de Bat Yam et Tel Aviv, à quelques minutes à pied de la plage et de la ligne de tramway, le projet HaGiborim propose deux tours résidentielles modernes alliant architecture de prestige, confort et durabilité.
Architecture et conception
Conçu par Bar Orian Architects et les architectes d’intérieur Dana Oberson, le projet se distingue par un design raffiné, des espaces communs haut de gamme, un paysagisme signé Gil Dershman et un niveau écologique 5281 – 3 étoiles.
Les résidents profiteront d’un club exclusif, d’une salle de sport, d’aires de jeux, de parkings souterrains avec bornes électriques et de halls d’entrée luxueux.
Appartements et finitions
Les appartements, du 3 au 5 pièces et penthouses, sont équipés de :
• Système domotique intelligent et climatisation VRF
• Cuisine haut de gamme avec plan de travail en quartz
• Volets électriques, portes design et sols en grès porcelaine
• Salles de bain raffinées avec robinetterie premium et finitions antidérapantes
• Préparation pour home cinéma et borne de recharge électrique
Prix
• 2 pièces à partir de 2.290.000NIS (exemple pour étage 14 expo ouest vue mer)
• 3 pièces à partir de 2.700.000NIS (exemple pour étage 13 avec cave)
• 4 pièces à partir de 3.450.000NIS
• 5 pièces à partir de 3.680.000NIS (exemple pour étage 3 avec parking et cave)
• 4 pièces à partir de 3.700.000NIS (étage 1, appartement avec possibilité de souccah)
• Penthouse 5 pièces 92.5M² + 2 terrasses de 92.5M² et 50.5M² à 8.200.000NIS
Avancement et conditions
• Permis obtenu, travaux en cours (phase de soutènement et excavation)
• Banque accompagnatrice : Bank Hapoalim
• Livraison prévue : 30 avril 2029
• Modalités de paiement avantageuses : sans intérêts ni indexation
(20 % à la signature, 30 % via prêt promoteur, 45 % avant livraison, 5 % à la remise des clés)
• Garantie constructeur Tidhar – 10 ans
