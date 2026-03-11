Quartier résidentiel Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin

  1. Realting.com
  Israël
  Tel-Aviv
  Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin

Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du shuk hacarmel & nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
;
3
ID: 34656
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

À propos du complexe

Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf (2021) – À deux pas du Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin Situé rue Gruzenberg, à seulement quelques pas du marché, de la plage et des lieux les plus vibrants de Tel Aviv, ce penthouse rare offre un mélange parfait de luxe, de confort et d’emplacement privilégié. Détails du bien : 3 pièces (2 chambres — dont une pièce sécurisée Mamad + salon) 2 salles de bain 4ᵉ étage avec ascenseur 92.2 m² intérieur 28.2 m² de terrasse ensoleillée 83.3 m² de rooftop privé 2 places de parking privées (système robotisé) Espace rooftop : Jacuzzi privé Cuisine extérieure & espace BBQ Un espace extérieur parfait pour recevoir, se détendre et profiter de la vue sur la ville. Prix : 10,500,000 ₪ Pour une visite exclusive et plus de détails, contactez Premium Real Estate.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Autres complexes
Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,60M
Immeuble et appartement de 4 pieces neuf. situe au 2eme etage tres lumineux avec une orientation sud ouest. Impasse proche du kikar hamedina
Agence
Immobilier.co.il
Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
dans un petit immeuble de 4 etages , un penthouse duplex de 138m2 habitable + 48m2 de terrasse, tres belle cusine, cave et 2 parkings
Agence
Immobilier.co.il
Emplacement calme et pastoral.
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.
Quartier résidentiel Emplacement calme et pastoral.
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Appartement de 4 pièces à Kiryat Yovel, proche du quartier Beit Vagan. Avec potentiel de projet de renouvellement urbain (Pinouy-Binouy) 60 % des copropriétaires ont déjà signé. Une véritable opportunité à saisir !
Agence
Immobilier.co.il
