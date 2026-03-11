  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
4
ID: 34156
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Beeri, 27

À propos du complexe

À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de 4 pièces (119 m² habitables + 11 m² de terrasse ensoleillée) au 2e étage. Façade avec de larges ouvertures. Orientation : Sud et Est. Agencement optimal. (Architecte : Gidi Bar Orian). Parking souterrain. Loyer perçu pendant la construction (selon l'estimation d'un expert). Livraison prévue : Été 2028.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Autres complexes
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L’appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d’environ 10 m² chacun. L’appartement …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Quartier résidentiel Projet neuf kiryat hayovel jérusalem penthouse 4 pièces 156m2
Jérusalem, Israël
depuis
$1,94M
Penthouse 4 pièces 156m2 dans projet neuf Kiriat Hayovel Jerusalem Nouveau projet a Kiryat Hayovel, compose de 2 immeubles de 20 étages et 2 de 9 étages livrable Déc 2026 Les espaces publics existant seront développés et réaménagés en espaces verts avec de nouveaux et larges trottoirs, Un …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Quartier résidentiel Idéal comme investissement ou résidence principale.
Nahariya, Israël
depuis
$312,873
Appartement 3 pièces au centre ville dans une immeuble très bien entretenu, au 3e et dernier étage, offrant un cadre de vie calme et agréable. Idéal comme investissement ou résidence principale
Agence
Immobilier.co.il
