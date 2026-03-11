  1. Realting.com
  Israël
  Jérusalem
  Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme

Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
;
9
ID: 34520
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  Pays
    Israël
  État
    District de Jérusalem
  Région
    Jerusalem Subdistrict
  Ville
    Jérusalem
  Adresse
    Maale Zeev, 9

À propos du complexe

Dans le quartier prisé de Katamon Hayeshana, au pied du Parc San Simon et proche de la rue Hizkiyahou Hamelekh. Dans un immeuble boutique neuf rue Halafta entouré de verdure, de seulement 6 étages avec un lobby raffiné et ascenseur de Shabbat. Rez de Jardin Duplex aux superficies généreuses, 179m2 intérieur et 80m2 de jardin privé: Espace de vie exceptionnel avec un vaste salon, et une triple exposition, 3 chambres spacieuses (dont suite parentale et mamad) avec possibilité d'une 4eme . Luxueuses prestations telles que chauffage au sol et air conditionné Mitsubishi. 2 places de parking privées souterraines et cave attenante. Emplacement privilégié à seulement 5 minutes à pied du Shtibleh de Katamon .

Jérusalem, Israël
Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
