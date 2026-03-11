Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Holyland – Quartier en pleine rénovation urbaine, avec construction de commerces, synagogues et parcs modernisés !
Penthouse de luxe dans un immeuble avec lobby prestigieux, salle de sport et 3 ascenseurs Shabbat.
5 pièces (possibilité facile de passer à 7), 243 m² habitables + 180 m² de terrasses Soukka – soit 423 m² au total, avec une vue panoramique ouverte et verdoyante sur Jérusalem.
Immense salon avec cuisine américaine moderne, marbre dans tout l’appartement, vrai parquet dans les chambres.
Suite parentale spacieuse de 25 m²+, avec dressing, salle de bain et terrasse privée avec vue.
4 expositions, Mamad, climatisation centrale…
3 places de parking et 2 caves.
Un bien rare pour les connaisseurs qui savent se projeter et voir loin !
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
