  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses

Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
;
8
ID: 34661
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Michael Avi Yona, 32

À propos du complexe

Holyland – Quartier en pleine rénovation urbaine, avec construction de commerces, synagogues et parcs modernisés ! Penthouse de luxe dans un immeuble avec lobby prestigieux, salle de sport et 3 ascenseurs Shabbat. 5 pièces (possibilité facile de passer à 7), 243 m² habitables + 180 m² de terrasses Soukka – soit 423 m² au total, avec une vue panoramique ouverte et verdoyante sur Jérusalem. Immense salon avec cuisine américaine moderne, marbre dans tout l’appartement, vrai parquet dans les chambres. Suite parentale spacieuse de 25 m²+, avec dressing, salle de bain et terrasse privée avec vue. 4 expositions, Mamad, climatisation centrale… 3 places de parking et 2 caves. Un bien rare pour les connaisseurs qui savent se projeter et voir loin !

Jérusalem, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, haut standing, a ne pas manquer !, dans un immeuble neuf, neuf, projet de qualite
Netanya, Israël
depuis
$1,18M
Quartier résidentiel À louer – penthouse au cœur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$7,838
Quartier résidentiel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immenses terrasses
Jérusalem, Israël
depuis
$3,76M
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, au centre, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$1,18M
Mardochée Khayat vous propose de découvrir Lev Raanana , un projet résidentiel inédit situé en plein centre-ville. Projet haut de gamme – HaGalil 27 & Maccabi 25/27 Vivez dans l’un des quartiers les plus recherchés de Raanana, un emplacement premium, calme et verdoyant, à deux pas : Des m…
Quartier résidentiel Projet residentiel haut de gamme - rue hakovshim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
À seulement 200 mètres de la mer Un projet résidentiel unique au design contemporain haut de gamme. À quelques minutes à pied de la plage, du souk HaCarmel, de Nahalat Binyamin, du boulevard Rothschild et du quartier emblématique de Neve Tzedek, Points forts du projet Seulement 58 unités …
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$1,22M
Vivez en toute sécurité, en toute liberté, dans un cadre chaleureux et élégant. Cette résidence services seniors a été pensée pour celles et ceux qui souhaitent conserver une autonomie totale, tout en bénéficiant d’un environnement sécurisé, convivial et haut de gamme. Sécurité absolue – Sér…
