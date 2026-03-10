  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer, bat yam

Bat Yam, Israël
$783,750
7
ID: 34905
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

Appartement 3 pièces et demi, deuxième ligne de mer 71 m² + 9 m² de balcon 3 pièces et demi 4ᵉ étage Exposition plein ouest – très lumineux Place de parking incluse Immeuble livré il y a 3 ans Appartement déjà loué – idéal pour investisseurs Possibilité de retirer facilement les locataires pour emménager Situé en deuxième ligne de mer, à quelques minutes à pied de la plage Proche de l’avenue Atzmaout et de toutes les commodités : – Tramway et transports en commun – Commerces, restaurants, cafés – Synagogues – Écoles et crèches Points forts de l’appartement : – Balcon confortable avec vue dégagée – Cuisine ouverte et séjour lumineux – Immeuble récent, sécurisé avec ascenseur – Quartier calme, recherché et très bien desservi Opportunité rare – À visiter rapidement.

Bat Yam, Israël
