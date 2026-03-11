  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv

Tel-Aviv, Israël
$924,825
ID: 34588
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Mikve Israel, 18 Hamigdalor

À propos du complexe

A ne pas manquer ! Appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a Tel Aviv. A 2 pas du boulevard Rotschild. a proximité de tout en plein coeur de Tel aviv. Idéal pour un pied a terre . immeuble récent

