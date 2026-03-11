  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Beau rez de jardin

Quartier résidentiel Beau rez de jardin

Nahariya, Israël
depuis
$1,505
;
9
ID: 34662
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya
  • Adresse
    Sderot Sachlav

À propos du complexe

Beau Rez-de Jardin 4/5 pieces Il a tout Balcon, jardin, mmd, cave, parking Quartier résidentiel a 15mn a pied du centre ville Références sérieuses demandées

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Épiceries
Loisirs

