Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage

NEVE TZEDEK – FACE MER
Appartement 2 pièces – Immeuble récent de standing
Localisation :
Cœur de Neve Tzedek, l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel-Aviv
Face à la mer et à la Tayelet
À proximité immédiate : cafés, boutiques, Suzanne Dellal, restaurants, galeries, transports
Description du bien :
Surface intérieure : env. 79 m²
Extérieurs : env. 10 m² de balcons
Typologie : 2 pièces
Luminosité naturelle
Optimisation des volumes
Finitions haut de gamme
Prestations :
Entièrement meublé et équipé (clé en main)
Immeuble récent de standing
Ascenseur
Place de parking privative
Espaces communs modernes et soignés
Atouts du secteur :
Quartier historique, atmosphère « village »
Haute demande, clientèle locale & internationale
Mer, culture, shopping et gastronomie à pied
Prix demandé : 6.700.000 ₪
Client très vendeur – marge de négociation possible pour acquéreur sérieux
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour