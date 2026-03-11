  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Tel aviv – neve tzedek, face mer appartement 2 pieces de standing dans immeuble neuf - 1 min de la plage

Tel-Aviv, Israël
$1,98M
ID: 34475
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkar, 2

À propos du complexe

NEVE TZEDEK – FACE MER Appartement 2 pièces – Immeuble récent de standing Localisation : Cœur de Neve Tzedek, l’un des quartiers les plus prestigieux de Tel-Aviv Face à la mer et à la Tayelet À proximité immédiate : cafés, boutiques, Suzanne Dellal, restaurants, galeries, transports Description du bien : Surface intérieure : env. 79 m² Extérieurs : env. 10 m² de balcons Typologie : 2 pièces Luminosité naturelle Optimisation des volumes Finitions haut de gamme Prestations : Entièrement meublé et équipé (clé en main) Immeuble récent de standing Ascenseur Place de parking privative Espaces communs modernes et soignés Atouts du secteur : Quartier historique, atmosphère « village » Haute demande, clientèle locale & internationale Mer, culture, shopping et gastronomie à pied Prix demandé : 6.700.000 ₪ Client très vendeur – marge de négociation possible pour acquéreur sérieux

Tel-Aviv, Israël
