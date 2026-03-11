Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
APPARTEMENT À VENDRE – 4 PIÈCES – TEL AVIV-YAFO
Rue calme près de Ben Gourion et Ben Yehuda
2e étage sur 6
122 m² au total (104 m² intérieur + 14 m² terrasse)
Unité de stockage de 4 m² à l’étage -1
2 places de parking adjacentes dans un système de parking robotisé
Chambre parentale avec salle de bain attenante
Salle de bain générale avec balcon buanderie
Chambre sécurisée (Mamad) et chambre d’enfants
À quelques pas de la plage !
À propos du quartier :
Le secteur Ben Gourion, à Tel Aviv, est l’un des plus recherchés de la ville, réputé pour son ambiance dynamique et sa proximité avec la plage. Situé près du boulevard Ben Gourion, ce quartier combine parfaitement commodités urbaines et détente en bord de mer. Les résidents bénéficient d’un accès facile à des cafés, restaurants, boutiques et lieux culturels, tous accessibles à pied. Avec sa localisation centrale, ses excellents transports en commun et son atmosphère animée mais sophistiquée, Ben Gourion est idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie dynamique au cœur de Tel Aviv.
Prix : 8 800 000 NIS
Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite !
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour