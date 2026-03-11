  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Appartement À vendre – 4 piÈces – tel aviv-yafo

Tel-Aviv, Israël
$2,76M
4
ID: 34634
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Dizengoff

À propos du complexe

APPARTEMENT À VENDRE – 4 PIÈCES – TEL AVIV-YAFO Rue calme près de Ben Gourion et Ben Yehuda 2e étage sur 6 122 m² au total (104 m² intérieur + 14 m² terrasse) Unité de stockage de 4 m² à l’étage -1 2 places de parking adjacentes dans un système de parking robotisé Chambre parentale avec salle de bain attenante Salle de bain générale avec balcon buanderie Chambre sécurisée (Mamad) et chambre d’enfants À quelques pas de la plage ! À propos du quartier : Le secteur Ben Gourion, à Tel Aviv, est l’un des plus recherchés de la ville, réputé pour son ambiance dynamique et sa proximité avec la plage. Situé près du boulevard Ben Gourion, ce quartier combine parfaitement commodités urbaines et détente en bord de mer. Les résidents bénéficient d’un accès facile à des cafés, restaurants, boutiques et lieux culturels, tous accessibles à pied. Avec sa localisation centrale, ses excellents transports en commun et son atmosphère animée mais sophistiquée, Ben Gourion est idéal pour ceux qui recherchent un mode de vie dynamique au cœur de Tel Aviv. Prix : 8 800 000 NIS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

