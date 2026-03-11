  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv

Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
;
6
ID: 34442
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement optimisé et des finitions soignées, et bénéficie d’un ascenseur dans l’immeuble. Miklat a coté de l'immeuble Prix demandé : 2.600.000 NIS.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Quartier résidentiel Givat shmuel: opportunité stratégique au cœur du gush dan
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$806,949
Givat Shmuel: Opportunité stratégique au cœur du Gush Dan Située au centre du Gush Dan, à proximité immédiate de Tel Aviv et des pôles économiques majeurs, Givat Shmuel bénéficie d’une forte demande locative et d’un développement urbain constant. 50m2+15m2 terrace Résidence Premium: Apparte…
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
À vendre – Appartement 3 pièces spacieux quartier Bograshov Situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel Aviv, à deux pas de la plage, des cafés, restaurants, boutiques et transports. Le quartier Bograshov offre un cadre de vie vibrant et central, tout en restant résidentiel et a…
Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle
Ascalon, Israël
depuis
$498,465
a la marina, a 1mn de la plage, tres belle affaire appartement 3 pieces de 60 m2 avec terrasse de 12 m2 avec une tres belle vue mer parking sous sol
