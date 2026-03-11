Quartier résidentiel Prix en baisse !

  1. Realting.com
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
;
7
ID: 34353
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au coeur de Kiryat Moché, calme et central, dans un immeuble avec ascenseur, appartement de 4.5 pièces comprenant une pièce sécurisée, une suite parentale, un balcon Soucca avec vue magnifique, Triple exposition, lumineux, rénovation de haut standing du meilleur goût (vendeurs français). Armoires intégrées dans chaque pièce, table, cuisine équipée, idéal emménagement facile !

Jérusalem, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, luxueux, permis de construire, projet de qualité
Raanana, Israël
depuis
$2,63M
Quartier résidentiel Superbe 5 p a 1mn du lac
Ascalon, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$648,945
Quartier résidentiel Magnifique maison
Jérusalem, Israël
depuis
$5,71M
Autres complexes
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Coup de fusil !! a vendre rue Rogozin appartement a rénover vue mer ! La valeur de ce produit une fois rénové peut dépasser les 3 millions.... Mamad, climatisation, parking, très central. Immeuble avec 2 ascenseurs dont un de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem - moshava germanit
Jérusalem, Israël
depuis
$2,649
Immeuble classé, situé dans une rue calme et verdoyante Appartement unique au caractère authentique de Jérusalem : hauts plafonds, lumineux et spacieux 1er étage, . • 3 pièces + mezzanine • Environ 60 m² • 1 salle de bain • Non meublé, sauf : réfrigérateur, plaques de cuisson, four et armoire
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Quartier résidentiel Projet d'exception rue shenkin - appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,39M
Projet rare et prestigieux dans un immeuble indépendant de seulement 23 appartements exclusifs. Emplacement premium au cœur de la mythique rue Shenkin, à deux pas du marché Carmel, du boulevard Rothschild et des plages. Appartements de 2 à 5 pièces, lumineux et spacieux, avec grandes terra…
Agence
Immobilier.co.il
