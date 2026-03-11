  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Neuf

Quartier résidentiel Neuf

Ashdod, Israël
depuis
$592,515
;
2
ID: 34687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

appartement neuf 4 pieces 100 m2 14m2 de terrasse immeuble neuf endroit centrale et en plein développement

Localisation sur la carte

Loisirs

