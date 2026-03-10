Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam

  1. Realting.com
Bat Yam, Israël
depuis
$623,865
6
ID: 34878
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À propos du complexe

À vendre – Superbe appartement 3 pièces en façade dans le sud de Bat Yam Emplacement idéal dans le sud de Bat Yam, dans un immeuble récemment rénové. Appartement entièrement remis à neuf, parfait pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques de l’appartement : • 3 pièces modernes • 80 m² d’intérieur • 8 m² de balcon en façade • Place de parking incluse • Situé au 2ᵉ étage d’un immeuble rénové Commodités à proximité : • Supermarchés et commerces de proximité • Restaurants, cafés et boulangeries locales • Parcs et espaces verts • Écoles et services essentiels • Accès facile aux transports en commun • Quartier vivant et convivial

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

