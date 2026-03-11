  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Maison de ville unique avec vue sur mer, nichée dans les ruelles du vieux jaffa

Quartier résidentiel Maison de ville unique avec vue sur mer, nichée dans les ruelles du vieux jaffa

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
;
10
ID: 34200
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Russlan, 7

À propos du complexe

Cette maison de ville charmante située dans la vieille ville de Jaffa est un véritable joyau, offrant un mélange unique d'histoire, de design et de vues à couper le souffle. À quelques pas, vous trouverez le littoral, le marché aux puces animé, des galeries d'art, des boutiques tendance et une célébration culinaire dans les restaurants et cafés. S'étendant sur environ 92 m2 répartis sur trois niveaux, elle offre des espaces polyvalents pour répondre à une variété de besoins. Le niveau d'entrée, d'environ 28 m2, est parfait pour un studio, une galerie ou un espace de vie chaleureux. Les deuxième et troisième niveaux, mesurant respectivement 30 m2 et 33 m2, sont idéaux pour une résidence. Le joyau de la propriété est la terrasse sur le toit d'environ 36 m2, où vous pourrez profiter d'une vue imprenable sur la mer et de l'ambiance magique de la vieille ville. Un parking est disponible. Nichée dans les ruelles enchanteresses de la vieille ville de Jaffa, cette propriété est bien plus qu'une maison : c'est une expérience qui raconte une histoire de charme intemporel et de créativité! Contactez-nous pour en faire la vôtre!

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
