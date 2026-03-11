  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.

Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
;
10
Laisser une demande
ID: 34628
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Kook, 22

À propos du complexe

À VENDRE Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer. Caractéristiques : • Superficie : 80 m² + balcon de 5 m² • Étage : 2e avec ascenseur • Agencement : 2 chambres, 2 salles de bain • Parking : 2 places Rue calme près de l’hôtel Royal Beach Un mélange unique de charme historique et de confort moderne, idéal comme résidence principale ou investissement. Prix : 7 000 000 ₪ Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou pour organiser une visite !

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Maison privée de style marocain dans un bâtiment ottoman dans le vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,00M
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces avec immense terrasse
Jérusalem, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec immense terrasse + unité indépendante !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$689,387
Vous regardez
Quartier résidentiel Découvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique rénové, à seulement 100 mètres de la mer.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, bon emplacement, bonne affaire, luxueux, projet de qualité
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
Nouveau projet – Rue Daniel - BAT YAM Au centre de Bat Yam, au cœur d’un quartier verdoyant et en plein développement La construction est en cours, L'immeuble comprendra une variété d’appartements de 2 à 4 pièces, avec des finitions de haut niveau et un design raffiné. Le projet met l’…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Afficher tout Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Quartier résidentiel 4 pieces a vendre a nahalat yitshak
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
À vendre en exclusivité, dans le quartier de Nahalat Yitzhak, au 4 rue Binyamini, rue calme et centrale, dans un immeuble bien entretenu, au premier étage, d'une superficie brute d'environ 102 m², appartement de 4 pièces, spacieux et confortable, une douche et 2 WC, eau chaude 24h/24 et 7j/7…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Afficher tout Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Quartier résidentiel Panorama sud-ouest, résidence récente
Jérusalem, Israël
depuis
$877,800
✨ NOUVEAUTÉ – MEKOR HAÏM ✨ Dans le quartier recherché de Mekor Haïm, à proximité immédiate de Baka, à quelques minutes du centre commercial Hadar, à deux pas de la promenade verdoyante du Parc HaMesila menant directement à la Moshava Germanit, et face aux commerces et supermarchés de Talpio…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller