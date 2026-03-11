  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité

Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
;
7
Laisser une demande
ID: 34303
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Mardochée Khayat vous présente un nouveau projet d’exception à Holyland – Jérusalem Une vue imprenable sur la Ville de Jerusalem Sur une colline surélevée dominant les paysages époustouflants de Jérusalem, le complexe résidentiel Holyland, signé par l’un des meilleurs constructeurs d’israël. Un projet architectural emblématique qui allie modernité, élégance et sérénité, au cœur d’un environnement verdoyant et d’une atmosphère unique propre à Jérusalem. Un cadre de vie exclusif Respirez profondément et laissez-vous porter par le charme intemporel de la Ville Sainte. D’un côté, une vue panoramique à couper le souffle ; de l’autre, une brise rafraîchissante et le calme des hauteurs de Holyland. Le projet comprend une tour résidentielle de 31 étages ainsi que deux immeubles boutique, offrant une expérience de vie haut de gamme et fonctionnelle, pensée pour répondre aux attentes des familles, des investisseurs et des amoureux de Jérusalem. Un environnement idéal et connecté Le complexe s’intègre harmonieusement au quartier existant et comprend : 6 dunams de parc paysager avec jardins de loisirs Sentiers piétons et pistes cyclables Deux synagogues Accès direct au tramway léger et aux trains d’Israël Connexion rapide à l’échangeur Begin et à la route 16 reliant Jérusalem au centre du pays Une véritable alliance entre qualité de vie urbaine, nature et communauté. Prestations et équipements Hall d’entrée luxueux Immeuble de 31 étages Salon d’affaires Poste de sécurité 24/7 Salle de sport entièrement équipée Typologie des appartements • 3 pièces : 81 m² + 9 m² de balcon • 4 pièces : 108 m² + 11m² de balcon • 5 pièces : 130 m² + 13 m² de balcon

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$564,300
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$655,215
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez de jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$940,500
Quartier résidentiel Rare opportunité à ne surtout pas manquer !! dans le prestigieux et très demandé complex gindi, tour 3, un 4 pièces +.balcon + parking + mamad à moins de 50.000 nis le mètre carré.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bon emplacement, calme, dans un immeuble neuf, endroit calme, etage haut avec vue, haut standing, luxueux, magnifique, neuf, permis de construire, projet de qualité
Jérusalem, Israël
depuis
$1,24M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Afficher tout Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Quartier résidentiel Maison avec piscine.centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$9,405
Villa centre ville Raanana. rue calme proche ecole Bilou. niveau 1 : tres grand salon avec coin repas . cuisine separee. chambre parentale dressing vue sur la piscine. Niveau 2 : 3 chambres 2 salles de bain. niveau 3 : une suite. Sous sol : grande piece et mamad. piscine et jardin . Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Quartier résidentiel 3 pieces bien situé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,473
bien agencer
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Rez de jardin 5 pièces avec Clim central jamais habitude
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller