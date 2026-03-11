  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
ID: 34428
ID: 34428
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin

À propos du complexe

Projet résidentiel exclusif rue Nahalat Benyamin: immeuble boutique luxueux de 5 étages abritant 23 appartements et deux penthouses d’exception avec terrasses et jacuzzi privatifs. Appartements avec hauteur sous plafond généreuse et finitions soignées * 2 Pièces 49m² + 10m² terrasse à partir de 3.086.000NIS * 3 Pièces 78m² + 14m² à partir de 4.915.000NIS * Penthouses 5 Pièces 89m² + 55m² à partir de 7.670.000NIS * Un penthouse 2 pièces 48m² + 17m² 3.653.000 (supplément par étage: 50.000NIS) Livraison fin 2028 Garanties bancaires

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Projet de qualité rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine à pas de la coulée verte !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,15M
