Quartier résidentiel Netanya projet neuf centre ville

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Projet Zangville — Netanya
Nouveau programme en prévente au cœur du centre-ville
Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter un projet exclusif idéalement situé dans le centre-ville de Netanya, sur la très calme et recherchée Rue Zangville.
Ce quartier bénéficie de tous les avantages du centre-ville :
• Commerces, restaurants et le tout proche du Kikar à pied
• Écoles, centres communautaires et synagogues accessibles à pied
• Plages à quelques minutes seulement
• Environnement familial, proche de tout, sans compromis sur la tranquillité
Boiron — Le Haut Standing Comme Signature
Le projet est développé par Gaby Boiron, constructeur reconnu en Israël pour :
• Des finitions haut de gamme
• Une qualité de construction irréprochable
• Des immeubles modernes et durables
• Une excellente réputation auprès des clients francophones
Chaque appartement est conçu pour offrir confort, élégance et une vraie valeur patrimoniale.
Calendrier & Garanties
• Début de construction : Mars 2026
• Livraison : Mars 2028
• Garantie bancaire complète
• Prix garantis sans indexation
Chaque appartement est vendu avec un parking
Mode de règlement
• 7% à la signature
• 13% — Mars 2026
• 41% — 6 mois avant la remise des clés
• 29% — 1 mois avant la remise des clés
• 10% — à la remise des clés (Mars 2028)
Un emplacement premium
Un constructeur de référence
Une prévente à tarifs avantageux
Un investissement sécurisé
The Agencis®
Le spécialiste francophone des projets neufs en Israël
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Netanya, Israël
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