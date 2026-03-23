Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf avec vue mer au 28e étage, 2e ligne mer

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Dans une résidence de standing située en 2ᵉ ligne de mer à Bat Yam, à quelques pas du front de mer et à proximité immédiate de Tel Aviv, découvrez ce superbe appartement neuf, jamais habité, bénéficiant de la garantie du promoteur.
Situé au 28ᵉ étage, l’appartement offre une vue mer panoramique totalement dégagée avec une exposition nord-ouest, idéale pour profiter d’une belle luminosité tout au long de la journée.
Caractéristiques du bien
135 m² habitables
Terrasse de 15 m²
4 pièces
3 WC
2 salles de bain
Mamad (pièce sécurisée)
Cuisine haut de gamme avec grand îlot central et plaque de cuisson intégrée
Nombreux rangements
Séjour spacieux et lumineux
Prestations
Gardien 24h/24 et 7j/7
2 places de parking
Cave
Emplacement
À seulement quelques minutes à pied du tramway (ligne du Tel Aviv Light Rail), accès rapide à Tel Aviv, proche des plages, commerces, restaurants, cafés et de toutes les commodités du centre-ville.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
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