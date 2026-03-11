  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf

Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf

Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
;
2
Laisser une demande
ID: 34668
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Pinhas Kehati, 8

À propos du complexe

Spacieux appartement de 3 pièces, neuf de l'entrepreneur, emménagement dans 3 mois environ. Prestations d'hôtes très lumineuses + salle de bains et toilettes séparées. Balcon Soucca depuis le salon, l'appartement est sur l'axe ferroviaire de la rue Yemin Avot, mais fait face à un coin calme. Ascenseur, bâtiment modernisé

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 4 pièces en deuxième ligne de mer, avec vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$971,850
Quartier résidentiel Sublime appartement à ashdod avec vue mer imprenable
Ashdod, Israël
depuis
$1,47M
Quartier résidentiel Akhziv - belle vue mer - bel appartement 5 pieces
Nahariya, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Avec terrasse, bon emplacement, proche de la mer, neuf
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Vous regardez
Quartier résidentiel Agréable, avec terrasse, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, calme, clair, dans rue calme, neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,00M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Afficher tout Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Quartier résidentiel Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à hadera !
Hadera, Israël
depuis
$465,548
BZH Petit appartement très mignon de 3 pièces en exclusivité au coeur du centre-ville et au calme à Hadera ! Caractéristiques : - Appartement 3 pièces d'environ 70 m², - Terrasse, - Au 4ème étage sur 6, - Ascenseur, - Cadastre ! - Super emplacement ! - Super prix ! Au pied de l'immeuble, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Afficher tout Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Quartier résidentiel Spectaculaire penthouse avec vue sur la mer à andromeda reborn
Tel-Aviv, Israël
depuis
$14,11M
Ce penthouse extraordinaire incarne le luxe et l'excellence architecturale. D'une superficie impressionnante de 414 m² de plain-pied, ce bien exclusif dispose également d'une terrasse panoramique d'environ 133 m² offrant une vue imprenable sur la mer. Située dans le prestigieux complexe rési…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$924,825
BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par so…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller