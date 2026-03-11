  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Ashdod, Israël
depuis
$1,33M
20
ID: 34584
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 10/03/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Egoz

À propos du complexe

La perle rare !! Appartement 5 pièces a vendre a la Marina avec vue imprenable sur la mer d"Ashdod au 7eme étage. Un parking et une cave de 8 m2 viennent compléter ce bien d'une valeur sure . A 2 pas de la plage, de la synagogue a proximité immédiate des cafés et restaurant ainsi que d'un supermarché. Résidence de standing avec salle de sport, hammam, sauna... 2 ascenseurs dont un de shabat. Un appartement particulièrement agréable a vivre avec une vue panoramique sur la mer

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Loisirs

