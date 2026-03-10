  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam

Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam

Bat Yam, Israël
$1,25M
10
ID: 34850
Dernière actualisation: 10/03/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

À vendre – Appartement 4,5 pièces avec vue mer dans le complexe Gan HaIr, Bat Yam. Appartement spacieux situé au 10ᵉ étage sur 20 dans une tour moderne et recherchée. Il offre 108 m² habitables et un balcon de 12 m² avec vue mer dégagée. Excellente exposition, très lumineux et bien ventilé. Le bien comprend 4,5 pièces, deux salles de bain, deux WC, deux places de parking et une cave. L’immeuble dispose d’un gardien dans le lobby, d’une salle de sport pour les résidents et de trois ascenseurs. Un grand parc paysager se trouve au pied de la tour. Emplacement idéal, à proximité de la mer, de la promenade, des commerces, des restaurants, des écoles et des transports en commun.

Bat Yam, Israël
