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Quartier résidentiel Grand 5 pièces avec balcon à rénover proche mer

Tel-Aviv, Israël
Vendu ou obsolète
3
ID: 35168
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Idelson, 23

À propos du complexe

Petite rue calme proche de Ben Yehuda et Bugrashov. Immeuble bien entretenu. 1er étage élevé - appartement sur rue. 134m² à rénover avec 2 entrées. Possibilité de faire 2 unités. Énorme potentiel. 48 500 shekels/m². Affaire à saisir.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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