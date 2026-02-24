  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon

Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon

Tel-Aviv, Israël
depuis
$16,30M
;
12
Laisser une demande
ID: 33904
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 23/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Penthouse-villa d’exception bénéficiant d’un emplacement privilégié surplombant le parc Yarkon, avec des vues panoramiques dégagées sur le parc, la mer Méditerranée et le paysage urbain. Idéalement situé au cœur du très recherché quartier du Vieux Nord de Tel-Aviv, le bien offre un accès à pied au port de Tel-Aviv, à la plage, ainsi qu’à de nombreux cafés, restaurants et boutiques — le tout dans un environnement urbain verdoyant, calme et raffiné. Il s’agit d’une résidence rare à l’échelle urbaine, alliant intimité, volumes généreux et conception architecturale soignée. Le penthouse développe environ 380 m² répartis sur les cinquième et sixième étages et dispose d’un accès direct par ascenseur sécurisé et codé. L’agencement intérieur comprend cinq chambres, dont une vaste suite parentale, deux grands salons, trois cuisines entièrement équipées et deux pièces sécurisées (mamad). Les espaces de vie se distinguent par de hauts plafonds, un escalier suspendu, de larges verrières zénithales, quatre entrées indépendantes et un concept architectural offrant la sensation d’une villa privée suspendue au-dessus de la ville. La propriété dispose de trois terrasses totalisant environ 90 m², prolongeant les espaces de vie et créant une connexion naturelle et harmonieuse entre l’intérieur et l’extérieur. Elle comprend également trois places de stationnement standard et un espace de rangement privé. Une opportunité rare d’acquérir une résidence de prestige à la présence affirmée, dans l’un des emplacements les plus recherchés et qualitatifs de Tel-Aviv.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,87M
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Quartier résidentiel Majestueux appartement à vendre 5 pièces transformé en 4 à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,65M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse-villa occupant un étage entier dans le vieux nord de tel-aviv, à côté du parc yarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$16,30M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Afficher tout Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Quartier résidentiel Villa spacieuse avec piscine et jardin – neve hof, rishon lezion
Rishon LeZion, Israël
depuis
$2,04M
À vendre – Villa spacieuse dans le quartier Neve Hof, Rishon LeZion Emplacement idéal, proche de la mer. Propriété unique avec jardin et piscine privée, idéale pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caractéristiques du bien : • 5 pièces princ…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$7,524
Exceptionnel en centre ville . Penthouse neuf de plain pieds. Magnifique penthouse de 6 pieces. 180 m2. 150 m2 de terrasse. Vue degagee. 2 parking et 1 cave disponible en juin 2026
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement 83 m², très bien situé rue Shalom Aleichem, à deux pas de Bograshov. Emplacement central recherché, proche plage, commerces et cafés. Ancien 3 pièces transformé en 2 pièces, avec très grande pièce à vivre esprit loft. Volumes généreux et distribution fluide, idéal pour un confor…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller