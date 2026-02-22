Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Neuf à vendre
En exclusivité
Situé au 93-97 rue Weizmann (angle Pinkas)
Dans un nouveau projet de grande qualité signé Tzemach Hammerman et le groupe Rozio !
Architecte : Gidi Bar Orian
À proximité du parc Hayarkon
Appartement 4 pièces rénové, à l'architecture de très haut standing
Au 5e étage avec vue dégagée
Superficie habitable : 96 m² + balcon de 15 m²
Parking souterrain
Emménagement : 1er trimestre 2026
Aménagements :
Cuisine Schuller
Placard
Parquet
Climatisation VRF
Accompagnement d'un architecte d'intérieur jusqu'à la livraison !
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
