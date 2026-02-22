  1. Realting.com
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon

Tel-Aviv, Israël
$2,10M
ID: 33567
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Neuf à vendre En exclusivité Situé au 93-97 rue Weizmann (angle Pinkas) Dans un nouveau projet de grande qualité signé Tzemach Hammerman et le groupe Rozio ! Architecte : Gidi Bar Orian À proximité du parc Hayarkon Appartement 4 pièces rénové, à l'architecture de très haut standing Au 5e étage avec vue dégagée Superficie habitable : 96 m² ​​+ balcon de 15 m² Parking souterrain Emménagement : 1er trimestre 2026 Aménagements : Cuisine Schuller Placard Parquet Climatisation VRF Accompagnement d'un architecte d'intérieur jusqu'à la livraison !

Tel-Aviv, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne occasion
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Quartier résidentiel Calme. verdoyant. renove. piscine possible
Raanana, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Villa de style moderne à vendre à herzliya pituach
Herzliya, Israël
depuis
$7,52M
Située dans l'un des quartiers les plus prestigieux d'Israël, à seulement 400 mètres du littoral, cette villa neuve est l'incarnation du luxe moderne et de l'excellence architecturale. Conçue par la célèbre architecte Orly Shrem, cette résidence soigneusement élaborée s'étend sur trois nive…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Beau 4 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Appartement lumineux et entièrement rénové, sur Kiryat Yovel JERUSALEM Avec très grande terrasse et pergola, idéale pour une grande soucca
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
