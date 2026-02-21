  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces

Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces

Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
;
10
Laisser une demande
ID: 33834
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement de quatre pièces rénové en exclusivité, cuisine modernisée et vue sur Jérusalem

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouveau projet boutique standing !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,72M
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel A 50 metres du lac
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$592,515
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement rénové de quatre pièces
Jérusalem, Israël
depuis
$1,05M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Afficher tout Quartier résidentiel Particulier
Quartier résidentiel Particulier
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
appartement divisable en deux 2pcs avec entrée de 5600 nis par mois appartement refait a neuf marina avec potentiel
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Quartier résidentiel Appartement a vendre a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
A vendre dans un endroit calme et bucolique du quartier d’Arnona, un appartement de 4 pièces, 90m2, au premier étage, dans une petite copropriété, balcon, cave, parking. À proximité des transports en commun, du quartier commercial de Talpiot. environnement 3650000 Shekels
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller