  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv

Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
;
4
Laisser une demande
ID: 33551
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement de Luxe à Vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d’exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m² Balcon : 18 m² Étage : 6ᵉ Parking : 2 places État : Entièrement meublé Vue : Vue ouverte sur la mer Méditerranée Prestations & finitions haut de gamme Mobilier design Poltrona Frau Système électrique domotique Vitra dans tout l’appartement Chauffage au sol dans toutes les pièces d’eau Système audio intégré au plafond dans le salon Prix : 20 800 000 ₪ Premium Real Estate Frais d’agence : 2 % + TVA

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel Appartement a rénover avec très grand potentiel
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Quartier résidentiel A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Afficher tout Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Quartier résidentiel Rdj 4 p dans petit immeuble a 2 pas du lac de agamim
Ascalon, Israël
depuis
$695,970
rdj 4 p agamim 140m2 de jardin
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,12M
À vendre – Appartement 3 pièces spacieux quartier Bograshov Situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel Aviv, à deux pas de la plage, des cafés, restaurants, boutiques et transports. Le quartier Bograshov offre un cadre de vie vibrant et central, tout en restant résidentiel et a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces rénové – quartier sud de bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$623,865
À vendre – Superbe appartement 3 pièces en façade dans le sud de Bat Yam Emplacement idéal dans le sud de Bat Yam, dans un immeuble récemment rénové. Appartement entièrement remis à neuf, parfait pour vivre, investir ou comme pied-à-terre. Rare sur le marché et à saisir rapidement. Caracté…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller