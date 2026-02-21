  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !

Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !

Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,70M
20/02/2026
$4,70M
02/04/2025
$4,21M
;
9
Laisser une demande
ID: 25595
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

A vendre – Fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de Tel Aviv ! 5 pièces 4 chambres (dont une chambre sécurisée) 2 salles de bains 3 toilettes Toit-terrasse privé avec possibilité d’installer un jacuzzi 130 m² intérieur + 20 m² de terrasse + 70 m² de rooftop Pas de parking Prix : 15,000,000 NIS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations ou une visite en vidéo.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rénové
Ascalon, Israël
depuis
$404,415
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces vue mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel
Ashdod, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,70M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Afficher tout Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Quartier résidentiel Dans rue calme, dans un immeuble neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Au coeur de la Moshava dans un immeuble de caractère neuf, grand hall d'entrée, appartement neuf, parking, 3 directions aériennes, balcon soucca, adapté aux personnes handicapées, entrée immédiate
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Quartier résidentiel Edinstvennyj castnyj kvartal na Karmele start novogo etapa
Haïfa, Israël
depuis
$818,795
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 5
Offre spéciale pour le lancement: payer 400 000 у maintenant, et le reste - selon un plan spécial plus proche du règlement, et sans référence à l'index. Le nombre d'appartements et la durée de l'action sont limités.A propos du projetQuartier boutique fermé à l'intersection de Shoshanat ha-Ca…
Agence
Invest Cafe
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Dans le meilleur emplacement de Bat Yam, à seulement 7 minutes de Tel Aviv, à 200 mètres du tramway et à 50 mètres de la mer et de la promenade, dans le meilleur immeuble de luxe de Bat Yam, comprenant un débarras et un parking privé, une expérience de vie parfaite
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller