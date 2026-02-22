  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Tres belle vue mer

Ascalon, Israël
ID: 33435
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

appartement 2 pieces avec tres belle vue mer, a 50 metres du bord de palge, mamad, parking et cave

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Montant du prêt
Période
Période
Paiement mensuel
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,88M
Quartier résidentiel Maison de ville unique avec vue sur mer, nichée dans les ruelles du vieux jaffa
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel Appartement de charme au centre du quartier neve tzedek - 2 pieces – rue molcho tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,56M
Quartier résidentiel Appartement neuf a vendre a ashdod, livraison immédiate
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Charmant appartement au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,10M
Cet appartement charmant situé au cœur de Tel Aviv offre une opportunité exceptionnelle tant pour les investisseurs que pour ceux à la recherche d'une résidence privée. Idéalement placé à seulement cinq minutes à pied de la plage, il se trouve entre le quartier enchanteur de Neve Tzedek et l…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Quartier résidentiel Superbe 3 pieces - etat neuf - immeuble de 2015 - au calme - proche shenkin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,53M
À vendre – Lev Ha’ir, Tel-Aviv – Simtat Laan Découvrez ce charmant appartement situé au cœur de Lev Ha’ir, l’un des quartiers les plus recherchés du centre de Tel-Aviv, apprécié pour son ambiance authentique, ses ruelles pleines de charme et sa proximité immédiate avec tous les atouts de la…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Afficher tout Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Quartier résidentiel Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,95M
Au 3, rue Zion Boulevard, une adresse prestigieuse et très recherchée. Un appartement unique, spacieux, lumineux et magnifique ! Au 5ème étage, cet appartement bénéficie d'une excellente circulation sur quatre axes ! Un appartement de 5 pièces offrant un fort potentiel et une disposition …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
