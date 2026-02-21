Quartier résidentiel Magnifique appartement meublé centre ville

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Magnifique appartement meublé centre ville

Magnifique appartement meublé centre ville

Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
;
10
ID: 33860
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

En plein cœur du centre ville, dans un immeuble récent et moderne avec lobby, ascenseur de chabbat et parking souterrain . Magnifique appartement 4 pièces 120m2 spacieux, entièrement meublé, très grande salon, balcon 10m2, suite parentale avec balcon, salle de bains et dressing, pièces sécurisée, 2 salle de bains, 3 toilettes, climatisation centrale, parking !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
