  4. Quartier résidentiel Vue mer exceptionnelle

Ascalon, Israël
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

a la marina, a 1mn de la plage, tres belle affaire appartement 3 pieces de 60 m2 avec terrasse de 12 m2 avec une tres belle vue mer parking sous sol

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
