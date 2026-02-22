  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf

Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf

Ascalon, Israël
depuis
$752,400
;
6
ID: 33791
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Une maison mitoyenne quartier guivaat Tzione

Ascalon, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre | appartement 2 pièces avec beaux volumes – rue shalom aleichem, tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Appartement jardin unique avec piscine privÉe et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,98M
Quartier résidentiel A vendre - appartement 3 pieces haut de gamme - immeuble recent - etage 4 avec vue degagee
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,66M
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent
Netivot, Israël
depuis
$457,710
Autres complexes
Quartier résidentiel Natanya — volume, lumière et mer à pied
Netanya, Israël
depuis
$1,03M
Ville côtière en plein essor, Natanya séduit par son cadre de vie entre plages, promenades et vie urbaine animée. Rue Jerusalem, à seulement 2 minutes des plages, cet appartement anciennement 5 pièces transformé en 4 pièces offre de très beaux volumes sur 130 m². Situé au 7ᵉ étage, il béné…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$987,525
villa mitoyenne 6 pcs avec mamad beau jardin endroit calme et pastorale master bed room de 30m2
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,21M
Rue Moshe Sharett, dans le quartier le plus prisé et calme, en vente exclusive Un spacieux et magnifique appartement de 66 m² ! Rénové et lumineux Calme et intimité assurés Ascenseur desservant les demi-étages 3e et 5e étages - appartement au 3e étage ! Potentiel pour un projet de copropriété
Agence
Immobilier.co.il
