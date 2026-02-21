  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Vous voulez vivre en israël et aller à pied à la mer ? vivez à 200 mètres du bord de mer à hadera !!

Hadera, Israël
depuis
$843,315
20/02/2026
$843,315
06/05/2025
$786,520
;
6
ID: 25854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un superbe appartement familial lumineux, dans un immeuble récent, dans le quartier du bord de mer de Hadera, à Givat Olga, rue Menahem Begin ! Caractéristiques : - 5 pièces d'environ 120 m², - 2 terrasses ! 14 et 6 m2, - ⁠Un bel espace de vie avec une belle répartition, - ⁠Une suite parentale, - ⁠3 chambres d’enfants (dont un Mamad), - ⁠3 toilettes, 2 salles d’eau, - Au 2ème étage sur 8, - Ascenseur, climatisation, - 2 places de parking ! À côté du prestigieux hôtel Jacob’s et de son merveilleux spa, de la plage, des synagogues, à quelques minutes du village commercial Moul Ha'Hof et à proximité de la gare de train et des axes routiers. Incroyable investissement ! Prime location ! Contactez-nous, RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
