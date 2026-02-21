  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Bonne affaire

Quartier résidentiel Bonne affaire

Ascalon, Israël
depuis
$363,660
20/02/2026
$363,660
14/03/2025
$325,844
24/12/2024
$322,596
;
7
Laisser une demande
ID: 23531
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

APPARTEMENT 3 PIECES BALCON ENDROIT CALME ET AGREABLE

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Nouvelle opportunité : maison familiale aux volumes généreux à un prix incroyable !
Hadera, Israël
depuis
$1,06M
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
Quartier résidentiel À vendre – duplex rooftop d’exception | tel aviv – rue dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,94M
Vous regardez
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$363,660
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Quartier résidentiel À vendre – tel aviv – rue frishman/place mazaryk grand 2 pieces de 81 m² – emplacement premium – ideal investissement et airbnb
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,44M
Tel Aviv – Frishman | Emplacement de rêve À deux pas des plages, de Dizengoff et de toutes les commodités du centre-ville. Appartement 2 pièces aux volumes exceptionnels : • 81 m² au total • Séjour de 50 m² permettant une configuration en 3 pièces • 2 salles de bains • Exposition Sud-Est, …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Afficher tout Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
BZH RE/MAX Hadera by Ra’hel Benguigui vous propose une nouvelle exclusivité : un appartement récent de 4 pièces, au centre-ville de Hadera, dans le très recherché projet SOHO ! Caractéristiques : - Un appartement de 4 pièces (3 chambres à coucher) de 107 m², - Au 4ème étage avec ascense…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Idéal alya ou investisseur ... appartement 4 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$843,315
Appartement 4 pièces a Ashdod "Youd Bet", dans un petit immeuble de 5 étages au calme, mais a 2 pas de toutes commodités. Très bien entretenu, salle de bain refaite récemment, terrasse, climatisation, parking privé, ascenseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller