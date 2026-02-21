Quartier résidentiel Dans rue calme

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
depuis
$517,275
20/02/2026
$517,275
26/03/2025
$463,485
;
8
ID: 25499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

4 pieces dans le jolie quartier d'agamin chambre parentale avec dressing et sdb petit immeuble de 5 etages.

Localisation sur la carte

Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Baka, dereh beit Lehem 49, au dessus d une maison authentique,2e etage sans ascenseur, 4 pieces (mamad), 2 douches, 2 toilettes, 89 m2, terrasse souccah 7 m2, bon état, lumineux, vue dégagée. 3650000 shekels
Agence
Immobilier.co.il
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
A Barnea un rez de jardin spacieux
Agence
Immobilier.co.il
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Magnifiques appartements neufs, de 5 pieces 127 m2 . . Ascenseurs . Terrasse de 12 m2. . Vue dégagée . Parking privé. . Climatisation A 10 mn à pied du tramway
Agence
Immobilier.co.il
