  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin

Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin

Ashdod, Israël
depuis
$830,775
;
9
Laisser une demande
ID: 33491
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

À VENDRE – Superbe 4 pièces en plein cœur d’Ashdod – Rue Rogozin Dans une résidence récente et prisée, découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces idéalement situé sur la rue principale et centrale d’Ashdod. D'une superficie de 122 m² + 14 m² de terrasse, situé au 1er étage avec 4 ascenseurs, dont un de Shabbat. L’appartement dispose également de : Un emplacement de parking La climatisation Prévoir un léger rafraîchissement, ce qui explique son prix exceptionnel : 2,650,000₪ au lieu de 3,000,000₪. Une opportunité rare dans un secteur central, proche de toutes les commodités, commerces, écoles et transports. Contactez-nous dès maintenant pour organiser une visite !

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Grand 4.5 pieces a deux pas de rothschild et habima avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,88M
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
Quartier résidentiel Penthouse de rêve !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,59M
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces à ashdod, rue yakinton (calaniot)
Ashdod, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces quartier gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,02M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – superbe 4 pièces en plein cœur d’ashdod – rue rogozin
Ashdod, Israël
depuis
$830,775
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces comme neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$1,568
En plein cœur du centre ville au pied du tramway, entre le marché Magane yeouda et kikat tsion : appartement 2 pièces comme neuf dans un immeuble standing livré il y’a quelques années, 3 ascenseurs Chabat, lobby. Appartement 2 pièces bien agencé, grande salle de bains, cuisine américaine av…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Afficher tout Quartier résidentiel Projet immobilier
Quartier résidentiel Projet immobilier
Ascalon, Israël
depuis
$532,637
Un projet résidentiel unique qui redéfinit l'essence même de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor d'Ashkelon. Quatre immeubles de 9 étages et 102 appartements de 3, 4 et 5 pièces, des rez-de-jardin, des penthouses et des mini-penthouses. Tous les appartements sont soig…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Quartier résidentiel Ramat gan . residentiel . villa renovee.
Ramat Gan, Israël
depuis
$2,98M
Ramat gan . Quartier residentiel. Maison renovee de 7 pieces avec mamad ET unite separee de 2 pieces. ( peut etre louee separement)
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller