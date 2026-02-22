  1. Realting.com
Quartier résidentiel A ne pas manquer !

Ashdod, Israël
$1,11M
12
ID: 33669
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

Magnifique appartement 5 pièces a vendre a Ashdod dans un résidence très prisée a "Youd Bet", Ensoleillé orienté sud avec une vue dégagée. Une cave et un parking privé sous terrain viennent compléter ce bien d'exception

Ashdod, Israël
