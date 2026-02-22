  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave

$561,165
ID: 33703
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

dans le quartier de barnea, appartement 4 pieces spacieux , avec cave

