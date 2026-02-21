Quartier résidentiel Proche de la mer

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À Vendre – Appartement 5 pièces en rez-de-jardin à Ashkelon, quartier Afridar
???? Adresse : Rue HaTayassim 81, Afridar – L’un des quartiers les plus prisés d’Ashkelon
???? Surface habitable : 120 m²
???? Jardin privé : 100 m² – Idéal pour les familles, les enfants ou recevoir
????️ 5 pièces spacieuses et lumineuses
???? Rez-de-jardin – Confort et accessibilité
Un bien rare à la vente dans le secteur ! Cet appartement de standing offre de beaux volumes, une distribution fonctionnelle et un jardin privé exceptionnel. Situé dans un quartier résidentiel recherché, à proximité des écoles, commerces et à quelques minutes de la mer.
???? Prix : 2.500.000 shekels
???? Fort potentiel de valorisation – Convient aussi bien à une résidence principale qu’à un investissement
???? Pour plus d’informations ou planifier une visite, contactez-nous sans tarder !
