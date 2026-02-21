  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Proche de la mer

Quartier résidentiel Proche de la mer

Ascalon, Israël
depuis
$793,155
10
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 5 pièces en rez-de-jardin à Ashkelon, quartier Afridar ???? Adresse : Rue HaTayassim 81, Afridar – L’un des quartiers les plus prisés d’Ashkelon ???? Surface habitable : 120 m² ???? Jardin privé : 100 m² – Idéal pour les familles, les enfants ou recevoir ????️ 5 pièces spacieuses et lumineuses ???? Rez-de-jardin – Confort et accessibilité Un bien rare à la vente dans le secteur ! Cet appartement de standing offre de beaux volumes, une distribution fonctionnelle et un jardin privé exceptionnel. Situé dans un quartier résidentiel recherché, à proximité des écoles, commerces et à quelques minutes de la mer. ???? Prix : 2.500.000 shekels ???? Fort potentiel de valorisation – Convient aussi bien à une résidence principale qu’à un investissement ???? Pour plus d’informations ou planifier une visite, contactez-nous sans tarder !

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
