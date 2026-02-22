  1. Realting.com
Quartier résidentiel Du 3p au penthouse avec prix de pre-sale et conditions de paiement sans precedent

Netivot, Israël
depuis
$457,710
ID: 33738
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot

À propos du complexe

programme neuf dans le nouveau quartier de netivot conditions de paiement sans precedent 3 ans de construction sans indexation ????New Programme 15% signature 85% avant remise de clefs !!! Au cœur du quartier en plein essor de Maalot HaNahal a Netivot découvrez le nouveau projet résidentiel en commercialisation. Un ensemble d’habitation, réparti sur quatre parcelles dans un environnement harmonieux et verdoyant. Le projet propose des appartements dans un large éventail de configurations : appartements de 3, 4 et 5 pièces, rez-de-jardin, ainsi que de somptueux penthouses, dont certains avec piscine privée. cave privative pour chaque logement, locaux vélos et poussettes, et espaces communs pensés pour favoriser la vie communautaire. 3 pcs a partir de 1.260.000 nis !!! 4 pcs a partir de 1.460.00 nis 5 pcs a partir de 1.630.000 nis

Localisation sur la carte

Netivot, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

