  2. Israël
  3. Raanana
  Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.

Quartier résidentiel Exceptionnel . centre ville. complexe rotem chani.

Raanana, Israël
depuis
$1,09M
;
5
ID: 33605
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Au centre ville de Raanana a 2mn a pieds de tous les commerces et des commodites. Tres beau 4 pieces. Terrasse a l ouest .parking et cave. Tres lumineux. mamad .

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement a louer a keter david - jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,703
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Quartier résidentiel Exceptionnel. rare
Raanana, Israël
depuis
$2,47M
Quartier résidentiel A vendre appartement a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,19M
Quartier résidentiel Haut standing, luxueux, face a la mer, vue sur la mer, a ne pas manquer !
Ashdod, Israël
depuis
$1,13M
Autres complexes
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Quartier résidentiel Une maison mitoyenne refait à neuf
Ascalon, Israël
depuis
$752,400
Une maison mitoyenne quartier guivaat Tzione
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Quartier résidentiel Appartement 3 pieces de luxe spacieux avec une vue incroyable
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,29M
À vendre – Appartement 3 pièces avec vue mer Tour Frishman Superficie : 91 m² + Terrasse : 12 m² Étage : 11e, orientation nord-est (vue mer) Pièces : • Salon spacieux • Chambre sécurisée (Mamad) • Suite parentale avec salle de bain Salles de bain total : 2 Parking : Oui Cave : 12 m² Dan…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Quartier résidentiel À vendre – appartement 2 pièces d’exception à florentin / neve tsedek – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
À Vendre – Appartement 2 Pièces d’Exception à Florentin / Neve Tsedek – Tel Aviv Elifelet 26 | Résidence signée Gidi Bar Orian Situé dans l’un des immeubles les plus recherchés de Tel Aviv, à la frontière de Neve Tsedek et au cœur du quartier dynamique de Florentin, cet appartement 2 pièc…
Agence
Immobilier.co.il
