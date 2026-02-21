  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer

Ashdod, Israël
depuis
$736,725
20/02/2026
$736,725
16/03/2025
$660,115
24/02/2025
$661,995
6
ID: 25163
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Coup de fusil !! a vendre rue Rogozin appartement a rénover vue mer ! La valeur de ce produit une fois rénové peut dépasser les 3 millions.... Mamad, climatisation, parking, très central. Immeuble avec 2 ascenseurs dont un de shabat

Ashdod, Israël
Complexes similaires
Quartier résidentiel Rénové
Ascalon, Israël
depuis
$404,415
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Appartement a vendre a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$909,150
Quartier résidentiel Beau 3 pièces rénové avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Autres complexes
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Ce charmant et lumineux appartement de style européen offre un cadre de vie confortable dans un emplacement idéal. D'une superficie de 89 m², il est situé au 3e et dernier étage d'un immeuble rénové et bien entretenu. Il comprend trois pièces soigneusement conçues : un spacieux séjour, une c…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Quartier résidentiel Petit bijou design avec balcon et vue dégagée à tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Superbe appartement avec vue dégagée, à quelques minutes de la plage Gordon - 3 pièces – 1 chambre, 1 pièce plus petite et le salon - 6e étage avec ascenseur - Surface : 60 m² habitables + 8 m² de terrasse - Appartement neuf, décoré par un architecte - Climatisation centrale Fujitsu - Mamad …
Agence
Immobilier.co.il
