  2. Israël
  3. Jérusalem
Quartier résidentiel Villa à rénover + potentiel construction

Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
ID: 33687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

A Guivat Chaoul, calme et centrale, villa de deux étages avec potentiel de construction disponible et jardin. Convient pour un particulier comme pour un établissement (école, synagogue etc.). La villa est aujourd(hui divisée en deux appartements de trois pièces, chacun ayant une entrée indépendante. Terrain de 190 m2. Exclusivité Hadassa, agence Takam.

