  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
;
4
Laisser une demande
ID: 33383
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre au 29 rue Bari, une adresse prestigieuse et recherchée. À proximité immédiate du tramway. Dans le prestigieux programme immobilier TAMA du promoteur Boulevard, actuellement en phase de construction (paiement des frais et obtention du permis de construire imminente) ! Appartement de 4 pièces (119 m² habitables + 11 m² de terrasse ensoleillée) au 2e étage. Façade avec de larges ouvertures. Orientation : Sud et Est. Agencement optimal. (Architecte : Gidi Bar Orian). Parking souterrain. Loyer perçu pendant la construction (selon l'estimation d'un expert). Livraison prévue : Été 2028.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces
Ashdod, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Superbe villa en plein coeur de neve tsedek
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,87M
Quartier résidentiel Magnifique
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Quartier résidentiel Rez de jardin neuf dans emplacement demandé
Jérusalem, Israël
depuis
$1,20M
Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique a…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$924,825
Rare : Résidence "Dimri" a la city, a Ashdod, appartement 5 pièces avec parking, climatisation. 2 ascenseurs dont un de shabat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Afficher tout Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Quartier résidentiel Majestueux 5 pièces a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,00M
Majestueux 5 pièces a Ashdod "Youd Bet", très spacieux 160m2 avec 20m2 de terrasse face au parc. Résidence de standing a proximité de commerces, parc, écoles, synagogues, moyens de transports. Produit rare a la vente
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller