  4. Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod

Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$924,825
ID: 33503
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Rare : Résidence "Dimri" a la city, a Ashdod, appartement 5 pièces avec parking, climatisation. 2 ascenseurs dont un de shabat.

Ashdod, Israël
