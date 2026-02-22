  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking

Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
;
4
Laisser une demande
ID: 33800
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking Dans un immeuble neuf tout juste livré (il y a un mois), découvrez ce superbe 3 pièces en façade, situé au 2ᵉ étage, offrant des prestations modernes et un confort optimal. D’une superficie de 80 m², complété par un balcon de 11 m², l’appartement est baigné de lumière grâce à son exposition plein sud. Les volumes sont harmonieux et parfaitement agencés, idéals pour une vie quotidienne agréable. Il comprend : Un séjour lumineux ouvrant sur le balcon Deux chambres, dont une chambre sécurisée (Mamad) Une grande salle de bain équipée d’une baignoire Des finitions modernes et soignées Parking privatif en sous-sol Un bien clé en main, rare sur le marché, parfait pour une résidence principale ou un investissement de qualité.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Penthouse rare à har homa – avec revenu passif et vue à couper le souffle !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,52M
Quartier résidentiel A 50 metres du lac
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$539,220
Quartier résidentiel Unique duplex 5 pièces au cœur de tel aviv – bograshov
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,61M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces neuf avec balcon et parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Quartier résidentiel 3 pieces rehov hachmi - bayt vagan
Jérusalem, Israël
depuis
$768,075
INVESTISSEMENT ! ✨ Bayt Vagan – Rehov Hachmi✨ 3 pièces 51m², bien agencé, très bon état, buanderie Terrasse Souccah vue dégagée RDC Parking et Mahsan
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Quartier résidentiel Avec terrasse, bien agencé, endroit calme, proche de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$937,365
Rue ben Yehuda à deux pas de la rue Frishman, Appartement 2 pièces de 45 m2 Balcon de 7 m2 3 eme étage Ascenseur Mamad A 2 mn à pieds de la plage À l’arrière, orienté ouest et très lumineux Investissement ou petit pied à terre adorable
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
appartement neuf 3 p magnifique vue degagee. sur les jardins terrasse de 25 m2. soukka. cote sud et ouest. 2 parkings sous terrain une cave. l appartement est loue jusqu a juillet 2026 a 6200 sh/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller